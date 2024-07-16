Росіяни створюють фільтраційні загони на окупованих територіях, - ЦНС

Зокрема, представники цих загонів будуть перевіряти населення і техніку, а також "охороняти" фільтраційні табори, де окупанти незаконно утримують українців за підозрою в нелояльності.

"Фактично ТОТ перетворилася на в’язницю просто неба, де функціонують правила стратегічного об’єкта. Саме для підтримання та посилення цього стану й створюються окремі загони поліцаїв", - йдеться у повідомленні.