Россияне создают фильтрационные отряды на оккупированных территориях, - ЦНС

На временно оккупированных территориях захватчики создают отдельные отряды при "МВД", задачей которых будут фильтрационные действия местного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
В частности, представители этих отрядов будут проверять население и технику, а также "охранять" фильтрационные лагеря, где оккупанты незаконно удерживают украинцев по подозрению в нелояльности.
"Фактически ВОТ превратилась в тюрьму под открытым небом, где функционируют правила стратегического объекта. Именно для поддержания и усиления этого состояния и создаются отдельные отряды полицаев", - говорится в сообщении.
На днях в Херсонской области коллаборационист Сальдо запретил въезд в 15-километровую зону возле Днепра.
Россия направляет ополченцев в оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, оккупанты свозят на оккупированные территории росгвардейцев для борьбы с "экстремизмом".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.