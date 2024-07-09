РФ звозить на окуповані території росгвардійців для боротьби з "екстремізмом", - ЦНС
Російська Федерація звозить на тимчасово окуповані території України своїх поліцейських з росгвардії, аби боротись з українським підпіллям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Офіційною причиною збільшення представників поліції є високий рівень так званого "екстремізму". Як зазначали в ЦНС, для тоталітарної Росії екстремізмом є все, що не узгоджується з волею Кремля, а у випадку з окупованими територіями - любов до своєї батьківщини робить кожного екстремістом.
"Завезення поліцаїв має за задумом окупантів розвантажити армію, яка наразі бере участь в рейдах проти місцевого населення. Також це відповідно збільшить й кількість самих рейдів в пошуках членів підпілля", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС закликали українців бути обачніше на окупованих територіях і не наражати себе зайвий раз на небезпеку.
"Інформуйте нас про розташування штабів росгвардії й відправлені Путіним на смерть знайдуть її", - додали у відомстві.
Нагадаємо, що на території окупованої Херсонської області росіяни роблять чоловіків "казаками" для поповнення мобілізаційного резерву армії Росії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вагітних жінок в окупації не беруть на облік і не надають медичну допомогу, якщо ті не мають паспорт РФ.
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