РФ звозить на окуповані території росгвардійців для боротьби з "екстремізмом", - ЦНС

Російська Федерація звозить на тимчасово окуповані території України своїх поліцейських з росгвардії, аби боротись з українським підпіллям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС) .

Офіційною причиною збільшення представників поліції є високий рівень так званого "екстремізму". Як зазначали в ЦНС, для тоталітарної Росії екстремізмом є все, що не узгоджується з волею Кремля, а у випадку з окупованими територіями - любов до своєї батьківщини робить кожного екстремістом.

"Завезення поліцаїв має за задумом окупантів розвантажити армію, яка наразі бере участь в рейдах проти місцевого населення. Також це відповідно збільшить й кількість самих рейдів в пошуках членів підпілля", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС закликали українців бути обачніше на окупованих територіях і не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

"Інформуйте нас про розташування штабів росгвардії й відправлені Путіним на смерть знайдуть її", - додали у відомстві.