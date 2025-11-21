Росіяни "сточуються" у Покровську, залучають оперативні резерви, - ДШВ

Російські війська "сточуються" у Покровську. Ворог підтягнув оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомили військові, Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.

Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби українські захисники блокують.

"Війська противника у Покровську сточуються. Як результат - ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" - підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ", - розповіли у ДШВ.

Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську українські війська нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА.

Одним із ключових завдань ЗСУ залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, у тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації.

На північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксоване у південній частині міста.

Також нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника.