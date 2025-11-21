Россияне "стачиваются" в Покровске, привлекают оперативные резервы, - ДШВ

Российские войска "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы пополнить потери среди личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщили военные, Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки украинские защитники блокируют.

"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" - подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ", - рассказали в ДШВ.

Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске украинские войска наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

Одной из ключевых задач ВСУ остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе с применением тактической и армейской авиации.

На северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Также привлекаются дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.

Также немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника.