Россияне "стачиваются" в Покровске, привлекают оперативные резервы, - ДШВ
Российские войска "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы пополнить потери среди личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как сообщили военные, Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.
Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки украинские защитники блокируют.
"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" - подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ", - рассказали в ДШВ.
Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске украинские войска наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.
Одной из ключевых задач ВСУ остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе с применением тактической и армейской авиации.
На северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Также привлекаются дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.
Также немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника.
Бои за Покровск
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление, где российские войска пытаются окружить город с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.
Недавно российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.
По его словам, россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.
Ранее 7 корпус ДШВ сообщал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и захватить населенный пункт Гришино, который расположен на северо-западе от города.
Захватить сам Покровск россиянам не удается, они не могут продавить оборону города.