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Росіяни у Старобільську почали на вулицях видавати повістки до "військкомату", - ОВА

Фото: Росіяни у Старобільську почали видавати повістки до "військкомату" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій території Луганської області росіяни намагаються мобілізувати чоловіку до лав армії "ЛНР". Наразі у Старобільську (Луганська область) загарбники почали видавати повістки до "військкомату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільський район, де повістки знаходять власників на вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що у Лисичанську в районі склозаводу окупанти обстежили будинки, виявили порожні і туди заселяють як військових РФ, так й інших колаборантів. Щодня в Сєвєродонецьку людям обіцяють якісь соціальні виплати, у тому числі й за пошкоджене майно.

"Перша проблема - не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга - відсутність грошей ще з Нового року. Минуло більше троьх місяців. Але напередодні так званих "перших виборів" і не таке пообіцяєш"

Нагадаємо, що цієї весни у Севастополі окупанти планують призвати до армії Росії близько 500 осіб.

Також раніше ми писали, що влада РФ, попри всі заяви, проводить в країні приховану мобілізацію. Це дозволяє поповняти ряди окупа

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