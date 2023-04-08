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Россияне в Старобельске начали на улицах выдавать повестки в "военкомат", - ОВА

Фото: Россияне в Старобельске начали выдавать повестки в "военкомат" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной территории Луганской области россияне пытаются мобилизовать мужчину в ряды армии "ЛНР". Сейчас в Старобельске (Луганская область) захватчики начали выдавать повестки в "военкомат".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Уже сообщалось, что в Новопскове мужчин направляют на медицинское освидетельствование. Теперь очередная волна мобилизации охватила Старобельский район, где повестки находят владельцев на улицах города", - говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что в Лисичанске в районе стеклозавода оккупанты обследовали дома, обнаружили пустые и туда заселяют как военных РФ, так и других коллаборантов. Каждый день в Северодонецке людям обещают какие-то социальные выплаты, в том числе и за поврежденное имущество.

"Первая проблема - не собрать документы, а сдать их. Потому что принимают, когда хотят и у кого хотят. Вторая - отсутствие денег еще с Нового года. Прошло больше трех месяцев. Но накануне так называемых "первых выборов" и не такое пообещаешь"

Напомним, что этой весной в Севастополе оккупанты планируют призвать в армию России около 500 человек.

Также ранее мы писали, что власти РФ, несмотря на все заявления, проводят в стране скрытую мобилизацию. Это позволяет пополнять ряды оккупантов каждый месяц минимум на 20 тысяч человек.

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