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Окупанти планують мобілізувати до армії РФ близько 500 мешканців Севастополя

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Севастополь, Четвер 06 квітня 2023 17:07
Окупанти планують мобілізувати до армії РФ близько 500 мешканців Севастополя Фото: окупанти планують мобілізувати до армії РФ близько 500 мешканців Севастополя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї весни у Севастополі окупанти планують призвати до армії Росії близько 500 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Як повідомляється, призовна кампанія триватиме з 1 квітня до 15 липня. Влада стверджує, що більшість новобранців розподілять на Чорноморський флот РФ та підрозділи Південного військового округу РФ.

Громадян сповіщають в електронному вигляді, також повістки вручають й особисто. Окрім того, окупаційна влада зазначила, що призовнику, який за особистими переконаннями не можу бути російським військовим, пропонують навчання за курсом підготовки санітарів. Після них направлять до медичних організацій Збройних сил Росії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов громадян РФ. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.

Також раніше ми писали, що влада РФ, попри всі заяви, проводить в країні приховану мобілізацію. Це дозволяє поповняти ряди окупантів кожного місяця мінімум на 20 тисяч осіб.

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