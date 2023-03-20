Завдяки прихованій мобілізації РФ кожен місяць мобілізує близько 20 тис. осіб, - ГУР

Влада Росії, попри всі заяви, проводить в країні приховану мобілізацію. Це дозволяє поповняти ряди окупантів кожного місяця мінімум на 20 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

Він також зауважив що Росії не достатньо проводити лише мобілізацію, країні-агресору також необхідно навчати мобілізованих. Тренувальних баз на території самої РФ не достатньо, тому Росія використовує Білорусь і білоруські полігони.

"Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - розповів Юсов.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія для війни в Україні мобілізувала близько 300 тисяч росіян. Причинами для цього стали значні втрати, постійні дезертирства та відсутність бажаної кількості добровольців.

Як повідомлялося, в січні Росія готувалася мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов'язаних на додаток до 300 тисяч, які були призвані в жовтні 2022 року.

При цьому у Міноборони Естонії зазначали, що якість другої хвилі буде на порядок нижчою, ніж у першої.

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