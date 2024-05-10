Росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області: атаку відбито

Що цього передувало

Сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія всю ніч обстрілювала північний напрямок області. Зокрема, йдеться про місто Вовчанськ. Місцева влада займається евакуацією населення, дітей у Вовчанську немає.

При цьому, за словами місцевої влади, українські війська не втратили позиції, а загрози для Харкова немає.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко сьогодні також заявив, що у росіян є ресурси на загострення дій у прикордонних районах Харківської області. Проте, за його словами, не йдеться про наступ на Харків.

Також додамо, що українські військові раніше попереджали про плани ворога здійснити наступ на Харківську та Сумську області.

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