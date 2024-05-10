Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области: атака отбита

Что этому предшествовало

Сегодня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия всю ночь обстреливала северное направление области. В частности, речь идет о городе Волчанск. Местные власти занимаются эвакуацией населения, детей в Волчанске нет.

При этом, по словам местных властей, украинские войска не потеряли позиции, а угрозы для Харькова нет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также заявил, что у россиян есть ресурсы на обострение действий в приграничных районах Харьковской области. Однако, по его словам, речь не идет о наступлении на Харьков.

Также добавим, что украинские военные ранее предупреждали о планах врага совершить наступление на Харьковскую и Сумскую области.

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