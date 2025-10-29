ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни спробували показати "перемогу" у Покровську, але ЗСУ їх зупинили, - ЦПД

Україна, Середа 29 жовтня 2025 15:47
UA EN RU
Росіяни спробували показати "перемогу" у Покровську, але ЗСУ їх зупинили, - ЦПД Фото: ЗСУ спинили спробу росіян вивісити правпор в Покровську (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни спробували вивісити прапор у Покровську, намагаючись подати це як символічну "перемогу", проте українські війська оперативно зупинили їхні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

За даними Коваленка, росіяни знову проводять інформаційні операції щодо ситуації в Покровську та Мирнограді, зокрема намагаються вивішувати прапор для того, аби подавати це як перемогу.

"На стелі Покровську прапор був швидко знищений. Зараз росіяни окремі пролізли в Покровськ і намагаються ховатися, але СОУ поступово їх знищують", - зазначив він.

Щодо Мирнограду, то, за даними Коваленка, станом на зараз, інформація про захід туди росіян і закріплення - не є підтвердженою.

"Групи ворога знищуються на напрямку. Ситуація на фронті динамічна, бо росіяни кинули багато сил на цей напрямок", - підсумував він.

Росія заявила про оточення військ ЗСУ

У неділю, 26 жовтня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду у пункті управління об’єднаного угруповання військ, де його запевнили, що на деяких напрямках українські війська нібито потрапили в оточення.

Йшлося про Покровський та Куп’янський напрямки.

Того ж дня український президент Володимир Зеленський спростував ці заяви, назвавши їх "повною брехнею". 28 жовтня ЗСУ також офіційно спростували повідомлення Росії про оточення Куп’янська.

Водночас українські захисники повідомляють, що ситуація в районі Покровської агломерації залишається складною. Російські окупанти намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії та застосовують дрони і керовані авіаційні бомби, намагаючись порушити логістику Сил оборони.

Найважча обстановка наразі на південь від Покровська, де росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".

Раніше сьогодні військові показали ймовірний план противника щодо оточення Покровської агломерації. Для реалізації задуму ворог задіяв близько 11 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ Війна Росії проти України
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні