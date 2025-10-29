Росіяни спробували показати "перемогу" у Покровську, але ЗСУ їх зупинили, - ЦПД
Росіяни спробували вивісити прапор у Покровську, намагаючись подати це як символічну "перемогу", проте українські війська оперативно зупинили їхні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
За даними Коваленка, росіяни знову проводять інформаційні операції щодо ситуації в Покровську та Мирнограді, зокрема намагаються вивішувати прапор для того, аби подавати це як перемогу.
"На стелі Покровську прапор був швидко знищений. Зараз росіяни окремі пролізли в Покровськ і намагаються ховатися, але СОУ поступово їх знищують", - зазначив він.
Щодо Мирнограду, то, за даними Коваленка, станом на зараз, інформація про захід туди росіян і закріплення - не є підтвердженою.
"Групи ворога знищуються на напрямку. Ситуація на фронті динамічна, бо росіяни кинули багато сил на цей напрямок", - підсумував він.
Росія заявила про оточення військ ЗСУ
У неділю, 26 жовтня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду у пункті управління об’єднаного угруповання військ, де його запевнили, що на деяких напрямках українські війська нібито потрапили в оточення.
Йшлося про Покровський та Куп’янський напрямки.
Того ж дня український президент Володимир Зеленський спростував ці заяви, назвавши їх "повною брехнею". 28 жовтня ЗСУ також офіційно спростували повідомлення Росії про оточення Куп’янська.
Водночас українські захисники повідомляють, що ситуація в районі Покровської агломерації залишається складною. Російські окупанти намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії та застосовують дрони і керовані авіаційні бомби, намагаючись порушити логістику Сил оборони.
Найважча обстановка наразі на південь від Покровська, де росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".
Раніше сьогодні військові показали ймовірний план противника щодо оточення Покровської агломерації. Для реалізації задуму ворог задіяв близько 11 тисяч осіб.