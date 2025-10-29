Росіяни спробували показати "перемогу" у Покровську, але ЗСУ їх зупинили, - ЦПД

Росіяни спробували вивісити прапор у Покровську, намагаючись подати це як символічну "перемогу", проте українські війська оперативно зупинили їхні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

За даними Коваленка, росіяни знову проводять інформаційні операції щодо ситуації в Покровську та Мирнограді, зокрема намагаються вивішувати прапор для того, аби подавати це як перемогу.

"На стелі Покровську прапор був швидко знищений. Зараз росіяни окремі пролізли в Покровськ і намагаються ховатися, але СОУ поступово їх знищують", - зазначив він.

Щодо Мирнограду, то, за даними Коваленка, станом на зараз, інформація про захід туди росіян і закріплення - не є підтвердженою.

"Групи ворога знищуються на напрямку. Ситуація на фронті динамічна, бо росіяни кинули багато сил на цей напрямок", - підсумував він.