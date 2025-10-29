ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне попытались показать "победу" в Покровске, но ВСУ их остановили, - ЦПД

Украина, Среда 29 октября 2025 15:47
UA EN RU
Россияне попытались показать "победу" в Покровске, но ВСУ их остановили, - ЦПД Фото: ВСУ пресекли попытку россиян вывесить флаг в Покровске (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне попытались вывесить флаг в Покровске, пытаясь подать это как символическую "победу", однако украинские войска оперативно остановили их действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По данным Коваленко, россияне снова проводят информационные операции по ситуации в Покровске и Мирнограде, в частности пытаются вывешивать флаг для того, чтобы подавать это как победу.

"На потолке Покровска флаг был быстро уничтожен. Сейчас россияне отдельные пролезли в Покровск и пытаются прятаться, но СОУ постепенно их уничтожают", - отметил он.

Что касается Мирнограда, то, по данным Коваленко, по состоянию на сейчас, информация о заходе туда россиян и закреплении - не является подтвержденной.

"Группы врага уничтожаются на направлении. Ситуация на фронте динамичная, потому что россияне бросили много сил на это направление", - подытожил он.

Россия заявила об окружении войск ВСУ

В воскресенье, 26 октября, российский диктатор Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск, где его заверили, что на некоторых направлениях украинские войска якобы попали в окружение.

Речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский опроверг эти заявления, назвав их "полной ложью". 28 октября ВСУ также официально опровергли сообщения России об окружении Купянска.

В то же время украинские защитники сообщают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Российские оккупанты пытаются окружить город, ведут штурмовые действия и применяют дроны и управляемые авиационные бомбы, пытаясь нарушить логистику Сил обороны.

Самая тяжелая обстановка сейчас к югу от Покровска, где россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".

Ранее сегодня военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации. Для реализации замысла враг задействовал около 11 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война России против Украины
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине