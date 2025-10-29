Россияне попытались показать "победу" в Покровске, но ВСУ их остановили, - ЦПД
Россияне попытались вывесить флаг в Покровске, пытаясь подать это как символическую "победу", однако украинские войска оперативно остановили их действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
По данным Коваленко, россияне снова проводят информационные операции по ситуации в Покровске и Мирнограде, в частности пытаются вывешивать флаг для того, чтобы подавать это как победу.
"На потолке Покровска флаг был быстро уничтожен. Сейчас россияне отдельные пролезли в Покровск и пытаются прятаться, но СОУ постепенно их уничтожают", - отметил он.
Что касается Мирнограда, то, по данным Коваленко, по состоянию на сейчас, информация о заходе туда россиян и закреплении - не является подтвержденной.
"Группы врага уничтожаются на направлении. Ситуация на фронте динамичная, потому что россияне бросили много сил на это направление", - подытожил он.
Россия заявила об окружении войск ВСУ
В воскресенье, 26 октября, российский диктатор Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск, где его заверили, что на некоторых направлениях украинские войска якобы попали в окружение.
Речь шла о Покровском и Купянском направлениях.
В тот же день украинский президент Владимир Зеленский опроверг эти заявления, назвав их "полной ложью". 28 октября ВСУ также официально опровергли сообщения России об окружении Купянска.
В то же время украинские защитники сообщают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Российские оккупанты пытаются окружить город, ведут штурмовые действия и применяют дроны и управляемые авиационные бомбы, пытаясь нарушить логистику Сил обороны.
Самая тяжелая обстановка сейчас к югу от Покровска, где россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".
Ранее сегодня военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации. Для реализации замысла враг задействовал около 11 тысяч человек.