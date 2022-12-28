Росіяни сьогодні завдали 70 ударів по Сумській області

Сьогодні, 28 грудня, російські військові завдали 70 ударів по прикордонним з Росією територіям Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"У всіх випадках без людських жертв", - додав Живицький.

В результаті сьогоднішніх атак під обстріл потрапили 5 громад:

Сьогодні, 28 грудня, окупанти вдарили по прикордонню Сумської області, в результаті чого було зруйновано житловий будинок.

Раніше ми писали, що 27 грудня російські військові обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометів та артилерії.

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