Окупанти вдарили по прикордонні Сумської області: зруйновано житловий будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

При цьому у ДПСУ не розповіли, де саме було зафіксовано "приліт".

"Один із снарядів потрапив до будинку місцевих мешканців. Будинок зруйнований. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометрів та артилерії.

Крім того, 24 грудня через атаки окупантів у регіоні було пошкоджено лінії електропередач та інфраструктурні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.