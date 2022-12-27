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Війська РФ обстріляли три громади Сумської області: названо наслідки

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Суми, Вівторок 27 грудня 2022 21:52
Війська РФ обстріляли три громади Сумської області: названо наслідки Фото: війська РФ обстріляли три громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 27 грудня, обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометрів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

По Середино-Будській громаді противник застосував стрілецьку зброю біля кордону України та РФ. По Шалигінській громаді окупанти вели мінометний обстріл, всього зафіксовано 10 прильотів.

В Есманьській громаді росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. Було 3 прильоти. Один із снарядів потрапив до будинку місцевих мешканців, він повністю зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укритті.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Всього ворог завдав 23 ударів.

Крім того, 24 грудня через атаки окупантів у регіоні було пошкоджено лінії електропередач та інфраструктурні об'єкти.

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