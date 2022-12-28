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Россияне сегодня нанесли 70 ударов по Сумской области

Фото: россияне сегодня нанесли 70 ударов по Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 декабря, российские военные нанесли 70 ударов по приграничным с Россией территориям Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

В результате сегодняшних атак под обстрел попали 5 общин:

  • Миропольскую общину оккупанты обстреляли из минометов. На приграничье разорвалось 13 мин.
  • Зноб-Новгородская община 14 раз была обстреляна из минометов, к тому же военные РФ стреляли из автоматов.
  • На приграничье Середино-Будской общины разорвались 10 снарядов, которые россияне выпустили из САУ.
  • На Краснопольскую общину россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
  • Белопольскую общину оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии. В общей сложности по общине было нанесено 33 удара.

"Во всех случаях без человеческих жертв", - добавил Живицкий.

Сегодня, 28 декабря, оккупанты ударили по приграничью Сумской области, в результате чего был разрушен жилой дом.

Ранее мы писали, что 27 декабря российские военные обстреляли три общины Сумской области из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

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