Ранковий обстріл Херсона: стало відомо про загиблого та поранених

Внаслідок обстрілу Херсона та області 20 грудня загинув місцевий житель, ще двох цивільних госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури.

"Вранці 20 грудня внаслідок чергових обстрілів військовослужбовці Росії населених пунктів Херсонщини, в одному із селищ міського типу загинув місцевий житель. Двоє цивільних у Херсоні госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок обстрілів житлових масивів", - розповіли у відомстві. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджено будинки, господарські будівлі, адмінбудівлі, друкарню, заклад дошкільної освіти, лінії електропередач та газопровід. Фото: наслідки обстрілу Херсона та області 20 грудня (t.me/phogovua)