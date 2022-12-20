Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)

У вівторок, 20 грудня, у мешканці Херсона почули вибухи. В області наразі не оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram .