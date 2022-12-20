Россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону

Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, могли наносить удары по Херсону при помощи фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы облсовета Херсона Юрия Соболевского в Telegram .

"По пока неподтвержденным данным, орки использовали сегодня в Херсоне фосфорные боеприпасы. Внешне очень похоже, дождемся результатов экспертизы", - написал он.

Отметим, что применение фосфорных боеприпасов, которые являются одним из типов зажигательных боеприпасов, запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.