Россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону
Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, могли наносить удары по Херсону при помощи фосфорных боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы облсовета Херсона Юрия Соболевского в Telegram.
"По пока неподтвержденным данным, орки использовали сегодня в Херсоне фосфорные боеприпасы. Внешне очень похоже, дождемся результатов экспертизы", - написал он.
Отметим, что применение фосфорных боеприпасов, которые являются одним из типов зажигательных боеприпасов, запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.
Напомним, сегодня российские оккупанты несколько раз обстреливали Херсон.
В результате дневного вражеского удара по городу там начался пожар.
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