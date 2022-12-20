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Россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону

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Херсон, Вторник 20 декабря 2022 21:18
Россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону Иллюстративное фото: россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, могли наносить удары по Херсону при помощи фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы облсовета Херсона Юрия Соболевского в Telegram.

"По пока неподтвержденным данным, орки использовали сегодня в Херсоне фосфорные боеприпасы. Внешне очень похоже, дождемся результатов экспертизы", - написал он.

Отметим, что применение фосфорных боеприпасов, которые являются одним из типов зажигательных боеприпасов, запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.

Напомним, сегодня российские оккупанты несколько раз обстреливали Херсон.

В результате дневного вражеского удара по городу там начался пожар.

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