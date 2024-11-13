Росіяни скоцентрували атаки на двох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

З початку доби 13 листопада на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Російські загарбники продовжують найбільші штурми позицій ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Противник завдав 70 авіаційних ударів із застосуванням 115 керованих авіабомб (КАБів), 787 ударів дронами-камікадзе та майже 3859 разів обстріляв позиції наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Активність противник проявляв у районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка.

На Лиманському напрямку за день ворог вісім разів атакував ЗСУ, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки і Тернів. Ворог завдав ударів керованими авіабомбами (КАБами) та некерованими авіаційними ракетами (НАРами) по Сергіївці, Новоєгорівці, Ямполівці та Тернах.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Ступочок. Сіверськ та Званівка зазнали ударів КАБами.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися у нашу оборону. Впродовж дня окупанти атакували в районах Неліпівки та Торецька. Авіаційних ударів ворог завдав у районах Дачного, Торецька, Миколаївки, Петрівка, Краматорськ та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки наші війська відбивали 36 наступальних та штурмових дій ворога. Одне з них ще триває.

Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. КАБами ворог атакував Пушкіне, Мирноград, Шевченко та Петрівку, НАРами вдарив по Сухій Балці.

За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив понад 400 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки, три бойові броньовані машини, десять одиниць автомобільної техніки. Окрім того, два танки, вісім одиниць автомобільної техніки було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед у районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. На Курахове було скинуто два КАБи.

За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив два танки, три бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки. Також було пошкоджено один танк і три одиниці автомобільної техніки.

На Времівському напрямку окупанти десять разів атакували біля населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. П’ять атак уже відбито.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили три атаки противника у напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. Райони населених пунктів Наталівка і Запоріжжя були атаковані чотирма КАБами.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій і територій не допущено. Українські воїни відбили п’ять штурмів російських загарбників. Водночас, противник завдав авіаудару двадцятьма НАРами по Козацькому.