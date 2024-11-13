Россияне скоцентрировали атаки на двух направлениях в Донецкой области, - Генштаб

С начала суток 13 ноября на фронте произошло 151 боевое столкновение. Российские захватчики наиболее агрессивно штурмуют позиции ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 70 авиационных ударов с применением 115 управляемых авиабомб (КАБов), 787 ударов дронами-камикадзе и почти 3859 раз обстрелял позиции наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня осуществили восемь атак вблизи Волчанска и Высокой Яруги. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак. Активность противник проявлял в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Первомайского. Авиационным ударам подверглись Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка.

На Лиманском направлении за день враг восемь раз атаковал ВСУ, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов. Враг нанес удары управляемыми авиабомбами (КАБами) и неуправляемыми авиационными ракетами (НАРами) по Сергеевке, Новоегоровке, Ямполовке и Тернах.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Ступочек. Северск и Звановка подверглись ударам КАБами.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону. В течение дня оккупанты атаковали в районах Нелиповки и Торецка. Авиационные удары враг нанес в районах Дачного, Торецка, Николаевки, Петровка, Краматорска и Константиновки.

На Покровском направлении с начала суток в районах Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки наши войска отражали 36 наступательных и штурмовых действий врага. Одно из них еще продолжается.

Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. КАБами враг атаковал Пушкино, Мирноград, Шевченко и Петровку, НАРами ударил по Сухой Балке.

По предварительным данным, за сегодня враг потерял более 400 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, десять единиц автомобильной техники. Кроме того, два танка, восемь единиц автомобильной техники были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. На Курахово были сброшены два КАБа.

По имеющейся информации, за сегодня враг на данном направлении потерял два танка, три боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники. Также был поврежден один танк и три единицы автомобильной техники.

На Времовском направлении оккупанты десять раз атаковали вблизи населенных пунктов Ривнополь, Новополье, Трудовое, Константинопольское и Макаровка. Пять атак уже отбиты.

На Ореховском направлении наши войска остановили три атаки противника в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки. Районах населенных пунктов Натальевка и Запорожье были атакованы четырьмя КАБами.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили пять штурмов российских захватчиков. В то же время противник нанес авиаудар двадцатью НАРами по Казацкому.