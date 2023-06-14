ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни скористались підривом Каховської ГЕС для посилення режиму в окупації, - Маляр

Новость на русском →
Середа 14 червня 2023 14:36
Росіяни скористались підривом Каховської ГЕС для посилення режиму в окупації, - Маляр Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти скористалися наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями", - пише Маляр.

За словами заступника міністра оборони, на блокпостах окупанти змушували цивільних платити значні суми грошей та віддавати цінні речі, а також коштовності. Також відбирали українські паспорти, свідоцтва про народження й інші документи, що були отримані в Україні. Зокрема викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань.

"Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було", - додає Маляр.

Волонтерам ворог забороняв виконувати свою роботу щодо надання постраждалим гуманітарної допомоги - їжі, одягу, ліків, води тощо.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Тим часом, наприклад, в Голій Пристані росіяни дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря. "Врятованих" цивільних змушують дякувати на камеру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсонська область
NEWS
Має знати кожен. Трудова повинність та обмеження свобод: головні правила воєнного стану в Україні
Має знати кожен. Трудова повинність та обмеження свобод: головні правила воєнного стану в Україні
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни