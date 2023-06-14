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Россияне воспользовались подрывом Каховской ГЭС для усиления режима в оккупации, - Маляр

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Среда 14 июня 2023 14:36
Россияне воспользовались подрывом Каховской ГЭС для усиления режима в оккупации, - Маляр Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты воспользовались последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления режима на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

"В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные мероприятия по выявлению граждан с проукраинскими настроениями", - пишет Маляр.

По словам заместителя министра обороны, на блокпостах оккупанты заставляли гражданских платить значительные суммы денег и отдавать ценные вещи, а также драгоценности. Также отбирали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, которые были получены в Украине. В частности похищали личное имущество граждан из покинутых владельцами помещений.

"В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемок пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было", - добавляет Маляр.

Волонтерам враг запрещал выполнять свою работу по предоставлению пострадавшим гуманитарной помощи - еды, одежды, лекарств, воды и тому подобное.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня, российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.

Между тем, например, в Голой Пристани россияне разрешают эвакуацию только после получения взятки. "Спасенных" гражданских заставляют благодарить камеру.

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