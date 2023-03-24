Росіяни скинули вибухівку з дрона на адмінбудівлю в Бериславі

"Росіяни атакували одну з адміністративних будівель, - у приміщенні вибило чимало вікон. За оперативною інформацією, вибухівку скинули з дрона", - написав він.

Внаслідок ворожої атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього російського обстрілу у Бериславі частково зруйновано адміністративну будівлю райдержадміністрації.

Окрім того, сьогодні окупанти атакували з артилерії Білозерку, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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