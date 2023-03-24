Россияне сбросили взрывчатку с дрона на админздание в Бериславе

"Россияне атаковали одно из административных зданий, - в помещении выбило немало окон. По оперативной информации, взрывчатку сбросили с дрона", - написал он.

В результате вражеской атаки люди не пострадали.

Напомним, в результате вчерашнего российского обстрела в Бериславе частично разрушено административное здание райгосадминистрации.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали из артиллерии Белозерку, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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