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Окупанти зранку влаштували масований обстріл Білозерки: одна людина загинула, 4 поранені

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Херсон, П'ятниця 24 березня 2023 10:20
Окупанти зранку влаштували масований обстріл Білозерки: одна людина загинула, 4 поранені Фото: Росія обстріляла Білозірку Херсонської області 24 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку п'ятниці, 24 березня, росіяни вкрили масованим артилерійським вогнем Білозерку. Через атаку одна людина загинула, 4 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"На жаль, цього ранку російська армія забрала життя однієї людини, четверо осіб – поранені", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу.

"Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада “швидкої” шпиталізувала, нині лікарі борються за їх життя", - додали в ОВА.

При цьому в адміністрації регіону наголошують, що поруч немає жодного військового обʼєкта, військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях.

Оновлено 10.43. За даними Офісу генпрокурора, через обстріл Білозерки внаслідок прицільних ударів по житлових будинках загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, російські окупанти протягом минулої доби 74 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів". По Херсону вдарили 4 рази, одна людина загинула.

Нагадаємо, російські окупанти з артилерії обстріляли селище Білозерка у Херсонської області та в неділю, 19 березня.

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