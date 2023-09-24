Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби

"Окупанти продовжують бити по Херсону. Ворог скинув на місто дві авіабомби", - повідомив Прокудін.

За його словами, однією з авіабомб поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою - по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

"Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги! Не наражайте себе на небезпеку!", - додав глава ОВА.

Поранені

За даними Прокудіна, внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона було травмовано людину.

"Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці", - додав він.

Ранковий обстріл

Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Херсон. Наразі відомо, що в результаті обстрілу постраждало вже троє людей.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.

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