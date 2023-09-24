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Росіяни в Херсонській області почали частіше бити БпЛА по скупченнях цивільних, - Гуменюк

Неділя 24 вересня 2023 09:05
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Росіяни в Херсонській області почали частіше бити БпЛА по скупченнях цивільних, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк.

"На жаль, на Херсонському напрямку, це безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони не лише ударні", - заявив Гуменюк.

Як відзначила очільниця пресцентру Сил оборони, терористи, окрім ударних, також використовують FPV-дрони й ті, які можуть нести осколкові боєприпаси. Снаряди окупанти скидають в місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби, або коли люди просто йдуть з роботи додому.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Згідно з даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону вдарили 28 снарядів. Внаслідок російської агресії загинула 1 людина, ще 3 отримали поранення.

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