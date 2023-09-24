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Россияне сбросили на Херсон две авиабомбы

Фото: россияне сбросили на Херсон еще две авиабомбы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон. Военные РФ повторно сбросили на город авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина.

"Оккупанты продолжают бить по Херсону. Враг сбросил на город две авиабомбы", - сообщил Прокудин.

По его словам, одной из авиабомб попали по промзоне в Днепровском районе, другой - по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе. 

"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги! Не подвергайте себя опасности!", - добавил глава ОГА.

Раненые

По данным Прокудина, в результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона был травмирован человек. 

"Ранения получила женщина-охранник 49 лет, которая находилась на территории. У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте", - добавил он.

Утренний обстрел

Напомним, сегодня, 24 сентября, российские кафиры совершили очередную атаку на Херсон. Известно, что в результате обстрела пострадали уже три человека.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и Херсону. Для обстрелов используются тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. В общей сложности было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по гражданским скоплениям.

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