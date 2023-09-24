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Обстріл Херсона: кількість поранених зросла

Херсон, Неділя 24 вересня 2023 16:14
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Обстріл Херсона: кількість поранених зросла Фото: кількість поранених зросла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 24 вересня, здійснили чергову атаку на Херсон. Наразі відомо, що в результаті обстрілу постраждало вже троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

За інформацією адміністрації, внаслідок обстрілу поранення дістала ще одна людина.

"Це 41-річна жінка. У неї осколкові поранення спини. Стан легкий. Їй надана допомога на місці", - додали в ОВА.

Таким чином, станом на зараз відомо вже про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.

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