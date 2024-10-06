Росіяни скинули на Костянтинівку відразу три авіабомби: є жертва та поранені

Російські військові сьогодні, 6 жовтня, скинули на Костянтинівку відразу три керовані авіабомби. В результаті ворожої атаки загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
"Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби", - повідомив глава ОВА,
За його словами, через російську атаку пошкоджені:
"1 людина загинула і 2 поранені - такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці", - додав він.
Наразі, за даними керівника ОВА, на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.
Нагадаємо, що сьогодні надвечір Генеральний штаб ЗСУ повідомив, на якому напрямку зафіксовано найбільше боїв за сьогодні.
Ми також писали, що раніше сьогодні російські війська атакували Краматорськ. В результаті атаки було пошкоджено пожежну частину.
Крім цього РБК-Україна повідомляло, що українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
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