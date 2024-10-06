Росіяни скинули на Костянтинівку відразу три авіабомби: є жертва та поранені

Ситуація на фронті 6 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні надвечір Генеральний штаб ЗСУ повідомив, на якому напрямку зафіксовано найбільше боїв за сьогодні.

Ми також писали, що раніше сьогодні російські війська атакували Краматорськ. В результаті атаки було пошкоджено пожежну частину.

Крім цього РБК-Україна повідомляло, що українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

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