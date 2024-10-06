Генштаб розповів, на якому напрямку зафіксовано найбільше боїв за сьогодні

Станом на 16:00, 6 вересня, найбільшу кількість боїв протягом доби зафіксовано на Лиманському напрямку. Водночас напруженою ситуація залишається на Курахівському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Зокрема, від обстрілів з території РФ і надалі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. За сьогодні від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Олександрівка та Майське. До того ж росіяни завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районах населених пунктів Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка.

При цьому, армія російських окупантів продовжує скидати авіабомби на Курську область. На даний час відомо про 11 авіаударів з використанням 16 керованих авіаційних бомб.

Ситуація на фронтах

Від початку доби на Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення.

Кучерівка та Новоосинове, що на Куп’янському напрямку, були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару керованими бомбами у райони Зеленого Гаю та Першотравневого.

Чотирнадцять разів окупанти намагались потіснити наших захисників із займаних позицій на Лиманському напрямку поблизу Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Григорівки та Діброви. Одинадцять боїв завершено, три - тривають по теперішній час.

Сили оборони відбили три атаки ворога на Краматорському напрямку неподалік Білої Гори.

Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали Дружба та Костянтинівка, що на Торецькому напрямку. До того ж окупанти здійснили вісім атак біля Торецька та Щербинівки, біля якої наступальні дії противника тривають до тепер.

Десять наступальних дій противника відбулось на Покровському напрямку, росіяни штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Крутий Яр та Селидове.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники дев’ять разів атакували поблизу Новоселідового, Гірника, Цукуриного, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки. Досі точаться два боєзіткнення.

Штурмовою авіацією були атаковані Новодарівка та Полтавка на Времівському напрямку, також противник провів три штурми оборонних рубежів наших захисників поблизу Богоявленки та Золотої Ниви.

Дві ворожі атаки відбито на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.