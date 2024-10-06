Россияне сбросили на Константиновку сразу три авиабомбы: есть жертва и ранены

Ситуация на фронте 6 октября

Напомним, что сегодня вечером Генеральный штаб ВСУ сообщил, на каком направлении зафиксировано больше всего боев за сегодня.

Мы также писали, что ранее сегодня российские войска атаковали Краматорск. В результате атаки была повреждена пожарная часть.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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