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Россияне сбросили на Константиновку сразу три авиабомбы: есть жертва и ранены

Фото: россияне сбросили на Константиновку три авиабомбы (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня, 6 октября, сбросили на Константиновку сразу три управляемых авиабомбы. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Сегодня днем россияне сбросили на город три управляемых авиабомбы", - сообщил глава ОВА,

Фото: россияне сбросили на Константиновку три авиабомбы (t.me/VadymFilashkin)

По его словам, из-за российской атаки повреждены:

  • 2 многоэтажки,
  • админздание,
  • магазин,
  • кафе,
  • банк,
  • почта,
  • линия электропередач.

"1 человек погиб и 2 ранены - таковы предварительные последствия ударов по Константиновке", - добавил он.

По данным руководителя ОВА, на месте работают органы власти и все ответственные службы.

Ситуация на фронте 6 октября

Напомним, что сегодня вечером Генеральный штаб ВСУ сообщил, на каком направлении зафиксировано больше всего боев за сегодня.

Мы также писали, что ранее сегодня российские войска атаковали Краматорск. В результате атаки была повреждена пожарная часть.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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