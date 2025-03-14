Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: є пошкодження та постраждалий

Російські війська вдень 14 березня скинули керовану авіабомбу (КАБ) на центр Херсона. Пошкоджено медзаклад, магазини, офіси та автомобілі, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Керованою авіабомбою в робочий час по центру Херсона. Так російські терористи привітали нас з Днем добровольця України", - повідомив Мрочко.

Фото: наслідки удару РФ по центру Херсона (t.me/dsns_telegram)

За його словами, внаслідок удару пошкоджено медзаклад, магазини, офіси, автомобілі, багато вибитих вікон.

На зараз відомо про одного постраждалого - 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму.

"Фіксуємо наслідки ворожого авіаудару по середмістю. Вивчаємо обсяги пошкоджень. Дякуємо всім службам на місці. Допомагаємо дивом вцілілим людям", - додав начальник МВА.