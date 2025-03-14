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Россияне сбросили КАБ на центр Херсона: есть повреждения и пострадавший

Херсон, Пятница 14 марта 2025 16:23
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Россияне сбросили КАБ на центр Херсона: есть повреждения и пострадавший Фото: россияне сбросили КАБ на центр Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 14 марта сбросили управляемую авиабомбу (КАБ) на центр Херсона. Повреждены медучреждение, магазины, офисы и автомобили, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Управляемой авиабомбой в рабочее время по центру Херсона. Так российские террористы поздравили нас с Днем добровольца Украины", - сообщил Мрочко.

Фото: последствия удара РФ по центру Херсона (t.me/dsns_telegram)

По его словам, в результате удара повреждены медучреждение, магазины, офисы, автомобили, много выбитых окон.

На сейчас известно об одном пострадавшем - 23-летний парень получил минно-взрывную травму.

"Фиксируем последствия вражеского авиаудара по центру города. Изучаем объемы повреждений. Спасибо всем службам на месте. Помогаем чудом уцелевшим людям", - добавил начальник ГВА.

Обстрел Украины 14 марта

Напомним, в ночь на 14 марта Россия запустила по Украине 27 дронов.

Силам ПВО удалось сбить 16 ударных беспилотников типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Еще 9 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская и Донецкая области. В частности, россияне ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая.

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