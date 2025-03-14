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Росія запустила по Україні декілька десятків дронів. Скільки збила ППО

Україна, П'ятниця 14 березня 2025 09:14
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Росія запустила по Україні декілька десятків дронів. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 16 з 27 дронів під час атаки РФ по Україні в ніч на 14 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 14 березня Росія запустила по Україні 27 дронов. ППО працювала у чотирьох областях та збила більшість з безпілотників.

Про це РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 14 березня противник атакував 27 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 16 ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, 9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.

Зазначимо, що окупанти влаштували нову атаку дронами по Україні, починаючи з 23:00 четверга, 13 березня. Тривога лунала у декількох областях.

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