Росіяни цієї ночі вдарили по лікарні у Золочеві, була пожежа та є постраждала

Російські загарбники цієї ночі 14 березня, завдали повітряного удару із застосуванням безпілотників по території селища Золочів Харківської області. Було зафіксоване влучання по будівлі місцевої лікарні, і там була пожежа, відомо про одну постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Довідково: селище Золочів Богодухівського району розташоване на північному заході Харківської області. Площа населеного пункту складає 10,67 квадратні метри. Населення за даними станом на 2024 рік - близько 5 тисяч осіб.

Крім того, Синєгубов оприлюднив в мережі кадри наслідки ворожої атаки на лікарню.

Також глава ОВА додав, що пожежу у Золочеві вже ліквідували надзвичайники.

За словами керівника адміністрації, через російську дронову атаку постраждала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги. Він зазначив, що жінка "отримала гостру реакцію на стрес"

Як розповів чиновник, ворожа дронова атака відбулася близько опівночі.

Зазначимо, що Золочів не рідко страждає від російських повітряних атак. Так, наприклад, 26 лютого російські окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби. Тоді внаслідок атаки зазнали руйнувань десятки приватних будинків, постраждали троє людей.

А через російський удар КАБами 11 лютого у Золочівській громаді отримали поранення семеро людей.

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