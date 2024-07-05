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Росіяни скинули два КАБи на підприємства в Селидовому: є загиблі та поранені

Селидове, Донецька область, П'ятниця 05 липня 2024 22:34
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Росіяни скинули два КАБи на підприємства в Селидовому: є загиблі та поранені Фото: росіяни скинули два КАБи на підприємства в Селидовому (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у п'ятницю, 5 липня, скинули дві керовані авіабомби на місто Селидове Донецької області. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, ще восьмеро - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Щонайменше п'ятеро людей загинули та восьмеро поранено у Селидовому. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби", - повідомив Філашкін.

За його словами, обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці та промислова будівля.

"Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області. Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив глава ОВА.

Фото: росіяни скинули два КАБи на підприємства в Селидовому (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 5 липня, завдали три удари по селу Комар Волноваського району. Внаслідок обстрілу загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено.

Вчора ввечері, 4 липня, російські окупанти кілька разів вдарили по місту Новогродівка Донецької області. Четверо дітей постраждали.

Також російські війська 3 липня обстріляли місто Дружківка Донецької області. Там було пошкоджено пожежну частину.

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