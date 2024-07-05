Россияне сбросили два КАБа на предприятия в Селидово: есть погибшие и раненые

Российские войска в пятницу, 5 июля, сбросили две управляемые авиабомбы на город Селидово Донецкой области. В результате удара погибли пять человек, еще восемь - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"По меньшей мере пять человек погибли и восемь ранены в Селидово. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", - сообщил Филашкин.

По его словам, обе бомбы попали на территорию предприятий. Повреждения разной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.

"Каждый день у нас есть новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь своевременно!", - подчеркнул глава ОВА.

Фото: россияне сбросили два КАБа на предприятия в Селидово (t.me/VadymFilashkin)