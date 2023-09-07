Росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя Херсонської області

Російські війська атакували з безпілотника місцевого жителя у селі Одрадокамʼянка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Як повідомили в ОВА, росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет, через що той дістав поранення голови та грудної клітини.

Постраждалий зараз знаходиться у лікарні стані середньої тяжкості. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області

Частина Херсонської області залишається окупованою російськими військами із лютого 2022 року. У зв'язку з цим Херсон та населені пункти, розташовані на лінії фронту, постійно обстрілюються.

Наприклад, 3 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Цього разу вони били по житлових будинках у Білозерці. Під обстріл потрапила родина - 35-річний глава родини загинув, а його 36-річна дружина та 9-річна донька отримали поранення.

Наступного дня росіяни обстріляли селище Сонячне Херсонської громади. Під час атаки поранення отримав 11-річний хлопчик.

А у вівторок, 5 вересня, окупанти обстріляли село Іванівка Херсонської області. Поранення отримали дві жінки, які в цей час були у дворах власних будинків.