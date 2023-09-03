В Херсонській області під атаку РФ потрапила родина, є жертви

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсонську область. В цей раз вони били по житловим будинкам у Білозерці.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина", - заявив він.

В результаті російського обстрілу 35-річний чоловік загинув на місці.

Його 36-річна дружина та 9-річна дочка отримали поранення і були доставленні до лікарні.

Крім того, травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

Ситуація в Херсонській області

Після того як Сили оборони звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, російські терористи, використовуючи важке озброєння та авіацію, майже щодня обстрілюють регіон та обласний центр.

2 вересня росіяни вночі вкрили вогнем Херсон, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Одна з постраждалих 69-річна жінка, яка отримала мінно-вибухову травму, а інший - 49-річний чоловік, якого госпіталізували з осколковим пораненням грудної клітини.

Крім того, сьогодні в результаті обстрілу Херсону 77-річний чоловік отримав поранення.

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