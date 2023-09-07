Россияне сбросили с дрона взрывчатку на жителя Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

Как сообщили в ОВА, россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет, из-за чего тот получил ранение головы и грудной клетки.

Пострадавший сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обновлено 12:15

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атаки россиян по Отрядокаменке пострадали трое местных жителей.

По его словам, около 9:40 по населенному пункту ударила вражеская артиллерия. Под обстрел попал 50-летний мужчина. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет был сброшен с беспилотника. Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин - 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице.

Обстрелы Херсонской области

Часть Херсонской области остается оккупированной российскими войсками с февраля 2022 года. В связи с этим Херсон и населенные пункты, расположенные на линии фронта, постоянно обстреливаются.

Например, 3 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. На этот раз они били по жилым домам в Белозерке. Под обстрелы попала семья - 35-летний глава семьи погиб, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения.

На следующий день россияне обстреляли поселок Солнечный Херсонской общины. Во время атаки ранения получил 11-летний мальчик.

А во вторник, 5 сентября, оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области. Ранения получили две женщины, которые в это время находились во дворах собственных домов.