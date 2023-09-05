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Окупанти з мінометів атакували село під Херсоном: поранені двоє людей

Херсон, Вівторок 05 вересня 2023 15:24
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Окупанти з мінометів атакували село під Херсоном: поранені двоє людей Фото: село Іванівка Херсонської області потрапило під обстріл мінометів окупантів 5 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 5 вересня, російські окупанти обстріляли село Іванівка Херсонської області. Поранення отримали дві жінки, які в цей час були у дворах власних будинків.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Вдень армія РФ обстріляла Іванівку Дар'ївської громади. Попередньо, гатили з мінометів", - розповів він.

За його словами, поранені дві жінки 53 і 73 років. Як розповів Прокудін, під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків.

"Обох у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок", - додав голова ОВА.

Обстріли та звільнення Іванівки Херсонської області

Військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині від російських окупантів у липні 2022 року.

При цьому село постійно обстрілюють російські війська, оскільки частина території Херсонської області залишається захопленою. Так, на початку липня 2023 року під час обстрілу села Іванівка поранення отримав місцевий житель.

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