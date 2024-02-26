Росіяни скинули авіабомби на Сумську область: загинуло подружжя (відео)

Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Сьогодні, 26 лютого, о 2:15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.

"Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома", - констатували в ОВА, додавши, що зруйновано один приватний житловий будинок, ще 5 пошкоджено.

Обстріли Сумської області

Вранці 20 лютого російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та авацію. Спочатку повідомлялося про загибель двох людей.

Крім того, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.

А 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.