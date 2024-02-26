ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни скинули авіабомби на Сумську область: загинуло подружжя (відео)

Суми, Понеділок 26 лютого 2024 08:21
UA EN RU
Росіяни скинули авіабомби на Сумську область: загинуло подружжя (відео) Фото: росіяни скинули авіабомби на Сумську область 26 лютого, загинуло подружжя (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 26 лютого, о 2:15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.

"Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома", - констатували в ОВА, додавши, що зруйновано один приватний житловий будинок, ще 5 пошкоджено.

Обстріли Сумської області

Вранці 20 лютого російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та авацію. Спочатку повідомлялося про загибель двох людей.

Крім того, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.

А 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область
NEWS
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним