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Россияне сбросили авиабомбы на Сумскую область: погибли супруги (видео)

Сумы, Понедельник 26 февраля 2024 08:21
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Россияне сбросили авиабомбы на Сумскую область: погибли супруги (видео) Фото: россияне сбросили авиабомбы на Сумскую область 26 февраля, погибли супруги (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Сумскую область 26 февраля, сбросив авиабомбы на Юнаковскую общину. Местные насчитали четыре взрыва, погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 26 февраля, в 2:15, был совершен авиаудар по Юнаковской общине", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела РФ Сумской области 26 февраля (t.me/UA_National_Police)

Известно, что враг применил управляемые авиационные бомбы, зафиксировано 4 взрыва.

"Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека - находившиеся дома супруги", - констатировали в ОВА, добавив, что разрушен один частный жилой дом, еще 5 повреждены.

Обстрелы Сумской области

Утром 20 февраля российские войска атаковали Сумскую область, применив артиллерию и авацию. Первоначально сообщалось о гибели двух человек.

Кроме того, 20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Также оккупанты обстреляли Сумской район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.

А 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

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Сумская область
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