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Росія з авіації і артилерії вдарила під Конотопом: загорівся будинок, є загиблі

Суми, Вівторок 20 лютого 2024 08:59
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Росія з авіації і артилерії вдарила під Конотопом: загорівся будинок, є загиблі Фото: окупанти атакували Сумську область 20 лютого, загинули двоє людей (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 20 лютого російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та авіацію. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу локалізовано, а на місці виявили тіла двох загиблих.

"Розбір завалів і пошукові роботи тривають. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється", - додали в ОВА.

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. Так, окупанти під час масованої атаки по Україні 23 січня завдали ударів по Шостці Сумської області. Під обстріл потрапила критична інфраструктура міста.

Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.

А 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

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