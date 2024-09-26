Росіяни скинули на Суми авіабомбу, вона не здетонувала

Ворожу авіаційну бомбу виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце викликали вибухотехніків та інші необхідні служби.

Пізніше Сумська ОВА повідомила, що загрозу вибуху російської авіабомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції.

Місцева влада попереджала, що рух транспорту та пішоходів по мосту Івана Харитоненка у напрямку Героїв Крут - Троїцька тимчасово був перекритий. Станом на 8:00 відомо, що рух у Сумах відновили.