Росіяни скинули на Суми авіабомбу, вона не здетонувала

У Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона не здетонувала при падінні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Ворожу авіаційну бомбу виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце викликали вибухотехніків та інші необхідні служби.
Пізніше Сумська ОВА повідомила, що загрозу вибуху російської авіабомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції.
Місцева влада попереджала, що рух транспорту та пішоходів по мосту Івана Харитоненка у напрямку Героїв Крут - Троїцька тимчасово був перекритий. Станом на 8:00 відомо, що рух у Сумах відновили.
Цієї ночі російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Загарбники випустили "Шахеди" у напрямку Києва. За даними КМВА, у напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників, сили ППО знешкодили близько 10 "Шахедів".
У Києві впали уламки збитих дронів. У Печерському районі спалахнув будинок, а також була пошкоджена газова труба. Також була інформація про постраждалу дитину, але вона не підтвердилася.
Окупанти атакували дронами Івано-Франківськ. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.
Пізно ввечері 25 вересня росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю, пошкоджено будинки. Сім осіб постраждали.
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