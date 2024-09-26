Київ масштабно атакували "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки
В ніч на 26 вересня російські терористи влаштували масштабну атаку ударними дронами "Шахед" на Київ. У місті пошкоджено цивільну забудову, інфраструктуру і поранено дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.
Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом у напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.
За даними Попка, силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. Точну кількість і тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили.
Наслідки атаки і постраждалі
Внаслідок сьогоднішньої атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби у житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів.
Також уламки впали на території дитячого садочку. На цю хвилину відомо про одну поранену дитину. Її ушпиталено з різаними ранами.
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За уточненими даними, інформація про поранену дитину в Києві не підтвердилася. У КМВА зазначили, що вона отримала поранення не через атаку БпЛА.
Атака "Шахедами"
Нагадаємо, повітряна тривога у Києві була оголошена близько 2:00.
Впродовж ночі у місті неодноразово було чути вибухи через роботу сил ППО.
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