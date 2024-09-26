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Київ масштабно атакували "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки

Київ, Четвер 26 вересня 2024 07:48
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Київ масштабно атакували "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки Фото: Київ пережив масштабну атаку дронами типу "Шахед" (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 26 вересня російські терористи влаштували масштабну атаку ударними дронами "Шахед" на Київ. У місті пошкоджено цивільну забудову, інфраструктуру і поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом у напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.

За даними Попка, силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. Точну кількість і тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили.

Наслідки атаки і постраждалі

Внаслідок сьогоднішньої атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби у житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів.

Також уламки впали на території дитячого садочку. На цю хвилину відомо про одну поранену дитину. Її ушпиталено з різаними ранами.

Оновлено

За уточненими даними, інформація про поранену дитину в Києві не підтвердилася. У КМВА зазначили, що вона отримала поранення не через атаку БпЛА.

Атака "Шахедами"

Нагадаємо, повітряна тривога у Києві була оголошена близько 2:00.

Впродовж ночі у місті неодноразово було чути вибухи через роботу сил ППО.

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