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Россияне сбросили на Сумы авиабомбу, она не сдетонировала

Иллюстративное фото: в Сумах обнаружили не сдетонировавшую российскую бомбу (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах утром 26 сентября была обнаружена российская управляемая авиационная бомба ФАБ-500. Она не сдетонировала при падении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Вражескую авиационную бомбу обнаружили возле автомобильного моста Ивана Харитоненко в Сумах. На место вызвали взрывотехников и другие необходимые службы.

Позже Сумская ОВА сообщила, что угроза взрыва российской авиабомбы, которая не сдетонировала при падении, ликвидирована благодаря оперативной работе взрывотехников ГСЧС и полиции.

Местные власти предупреждали, что движение транспорта и пешеходов по мосту Ивана Харитоненко в направлении Героев Крут - Троицкая временно было перекрыто. По состоянию на 8:00 известно, что движение в Сумах возобновили.

 

Ночная атака врага

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Захватчики выпустили "Шахеды" в направлении Киева. По данным КГВА, в направлении столицы летело более полутора десятков вражеских беспилотников, силы ПВО обезвредили около 10 "Шахедов".

В Киеве упали обломки сбитых дронов. В Печерском районе загорелся дом, а также была повреждена газовая труба. Также была информация о пострадавшем ребенке, но он не подтвердился.

Оккупанты атаковали дронами Ивано-Франковск. Целью врага была гражданская инфраструктура. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света.

Поздно вечером 25 сентября россияне ударили авиабомбами по Запорожью, повреждены дома. Семь человек пострадали.

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