Россияне сбросили на Сумы авиабомбу, она не сдетонировала

Ночная атака врага

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Захватчики выпустили "Шахеды" в направлении Киева. По данным КГВА, в направлении столицы летело более полутора десятков вражеских беспилотников, силы ПВО обезвредили около 10 "Шахедов".

В Киеве упали обломки сбитых дронов. В Печерском районе загорелся дом, а также была повреждена газовая труба. Также была информация о пострадавшем ребенке, но он не подтвердился.

Оккупанты атаковали дронами Ивано-Франковск. Целью врага была гражданская инфраструктура. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света.

Поздно вечером 25 сентября россияне ударили авиабомбами по Запорожью, повреждены дома. Семь человек пострадали.

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